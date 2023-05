Viviana Canosa realizó una confesión hot y habló del tamaño de los penes: "Si me toca un chiquitito..."

El pasado fin de semana, Yanina Latorre causó revuelo tras compartir detalles íntimos de la vida de Viviana Canosa, de quien se sabe muy poco en términos de su vida sexual y amorosa.

El hecho ocurrió durante una conversación entre ambas en el programa radial que comparten en la emisora El Observador (107.9), dirigido por Luis Majul. En dicha charla, Latorre logró sacarle información picante a Canosa, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. “¿Para vos es importante el tamaño a la hora de tener sexo?”. “¡Re!”, fue la respuesta contundente de Viviana.

“¿Puedo ser guasa?, a mí el anchor”, acotó Yanina, mientras Viviana no se quedó atrás: “A mí todo”. Y luego se explayó: “A mí si me toca un chiquitito, me voy. Ahora que soy más grande puedo averiguarlo antes. Yo me tengo que enamorar primero de ‘eso’ y después del tipo, por eso estoy sola”.

“¡Ah, no yo soy exactamente al revés!”, confesó Latorre. Pero Canosa explicó que ella para llegar a ese momento de intimidad “el tipo le tiene que volar la cabeza”. Entonces, la panelista de LAM reveló un dato que dejó sorprendida a la conductora. “Yo estuve enamorada de Lanata y no es precisamente un Adonis”, disparó.

Y continuó: “Yo estaría con Lanata, se lo digo siempre a él, tiene una cosa de esplenditud, la voz, el color, te mira. Y se lo dije. Pero yo no soy pajera, es un tipo que reconozco que si yo estuviera soltera y me invitara a comer, se me caería la bombacha. Él lo sabe y lo sabe Elbita, su esposa que es mi abogada, está todo blanqueado”.

Acto seguida, Viviana contó qué es lo que le atrae a ella de un hombre. “Para que yo vaya a una cita el tipo tiene que ser inteligente, tener humor, tener referencia, conocerlo, pero si ‘eso’ es chiquitito yo no quiero tener nada con esa persona. A mí no me calienta. Yo me enamoro como de las dos personas, de ‘eso’ en un primer momento y de su inteligencia”, se sinceró.

“¿Y a quién le preguntás cómo la tiene?”, “A mí no me da verguenza nada”, siguió Viviana, mientras acotaba que ella es “re madraza y re sexópata al mismo tiempo”.

“El saber estar sola es el gran secreto de mi vida hoy. Yo antes cuando estaba en pareja me deprimía los domingos, ahora me agarrás un domingo y la estoy pasando bomba aunque esté sola en mi casa con pantuflas. De hecho te doy una primicia: acepté una cita la semana que viene”, lanzó.

“Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos, es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora, y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos”, culminó Canosa.