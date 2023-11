El pasado jueves, Vero Lozano sorprendió a todos y decidió sacarse la peluca en vivo para mostrar su verdadero pelo.

En Cortá por Lozano, la conductora protagonizó un momento que se viralizó en las redes sociales y sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando en el ciclo Mauro Szeta preguntó cuál era la diferencia entre una extensión de pelo y una peluca… ¡y la animadora decidió al aire enseñarle cómo era un aplique!

"Yo te voy a mostrar en vivo. No me importa nada", advirtió. Además, la panelista Sol Pérez había remarcado que la conductora de Telefe tiene pelo, señalando que no iba a ser tan sorpresivo el momento en el que efectivamente se quite las extensiones.

“¡La conductora número uno de la televisión! ¡No lo hace nadie!”, exclamó Sol Pérez, celebrando el desparpajo de la conductora. “Somos reales”, concluyó Vicky Xipolitakis, divertida mientras Vero bromeaba con sus extensiones simulando que eran vello púbico.

De esta manera, Vero Lozano se mostró al natural y se hizo viral en redes sociales por la valentía que demostró, ya que esto ayudará a muchas mujeres que les toca vivir la misma situación.