Una conocida conductora cruzó a Fernanda Iglesias tras una grave acusación. La mujer estaba en pleno móvil cuando explotó de furia y cuestionó a la periodista por una actitud que había tenido con ella.

Se trata de Jimena Cyrulnik, modelo y conductora que se encontraba en un móvil del programa de espectáculos Puro Show. Sin embargo, en un momento mantuvo un tenso cruce con la periodista Fernanda Iglesias.

Allí, Cyrulnik la cuestionó y la acusó de "mentir", por involucrarla en un hecho de presunta estafa. Cabe recordar que todo comenzó por una presunta estafa y la deuda de una mujer llamada Gabriela por un total de $200 dólares. En tanto, Fernanda Iglesias había explicado que a ella le habían ofrecido un negocio a partir de su cuenta de Instagram, pero que corrobora que siempre sea una compañía seria.

“Fernanda Iglesias, te conozco hace años, dejá de mentir, no hay necesidad de que estés trabajando en la tele y mientas. Y después, esta chica Gabriela, no tengo ningún problema en cruzarme. Lo que tengo con mi Instagram a vos no te lo habrán ofrecido”, señaló Cyrulnik.

“Yo te avisé: 'che nena, te están usando la cuenta para estafar gente”, indicó Iglesias. “No tengo ningún contrato firmado, de hecho no los conozco, son conocidos de gente amiga mía. Entré porque una amiga mía del medio, muy conocida, me lo recomendó”, concluyó.

