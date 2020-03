Pearl Jam - Who Ever Said (Official Visualizer)

Días atrás, Pearl Jam fue noticia por enfrentar a Donald Trump en su canción "Quick Escape" y luego por publicar Gigaton, su primer disco en siete años. Tal material abre con el tema “Who Ever Said”, un track que pese a conservar una fuerte impronta grunge, entrega un mensaje de esperanza. En su letra, Eddie Vedder canta: "Whoever said it's all been said, gave up on satisfaction (Quien haya mencionado que todo está dicho, sacrificó la satisfacción)". Más adelante, el vocalista remarca que no formará parte de esa corriente pesimista: "I won't give up on satisfaction (No sacrificaré la satisfacción)".

Pues bien, un detalle curioso dentro de ese sencillo es que su video oficial incluye imágenes grabadas en El Chaltén, la localidad ubicada dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, en pleno corazón de la Patagonia Argentina.

Según lo consignado en los créditos del clip, el mismo fue dirigido por Joel Edwards y producido por Evolve Studios. Así, diferentes tomas del monte Fitz Roy y otras gélidas montañas de la zona se mezclan con efectos visuales que aportan un estética más cercana a la rudeza de la banda oriunda de Seattle.

A comienzos de este año, Pearl Jam había lanzado una canción cuya escucha previa solo estaba disponible si se apuntaba el celular hacia la luna. Todo parece indicar que Vedder y compañía están incluyendo cada vez más escenas y elementos de la naturaleza en sus nuevas creaciones. Esto se relaciona directamente con las medidas que el grupo ha tomado frente al cambio climático.

Fuente: Indie Hoy