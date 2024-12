Un reconocido cantante de reggaetón demandó a su esposa, y ella lo acusó de fingir su cercanía a la iglesia

El conflicto entre Ramón Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, y su esposa Mireddys González, quien hasta ahora también ha sido su compañera de trabajo, ha dado un giro inesperado. La disputa, que podría marcar el inicio de una amarga guerra de divorcio, comenzó tras una demanda presentada por el cantante, quien acusa a su esposa de realizar transferencias no autorizadas desde cuentas bancarias corporativas.

Por su parte, González ha respondido con graves acusaciones, asegurando que su marido estaría fingiendo su cercanía con la iglesia evangélica.

En las últimas horas, Mireddys González emitió un comunicado desde Puerto Rico en el que detalló su versión de los hechos. La manager del reguetonero expresó: "Como esposa y compañera de trabajo de Ramón Ayala durante más de 30 años, les informo con integridad y honestidad que, debido a causas irreconciliables, estamos atravesando un proceso de divorcio".

En pleno divorcio, la mujer de Daddy Yankee lanzó durísimas acusaciones contra él: "nunca permitiré..."

En el mensaje, también hizo énfasis en su visión de la transformación espiritual, asegurando que la verdadera fe no se basa en aparentar, sino en vivir con coherencia. “Hoy, con la paz que Dios me da, entiendo que la verdadera transformación no está en aparentar, sino en vivir en armonía. Eso es lo que realmente muestra a qué Dios le servimos. Lo único que importa son los hechos, no los intentos”, subrayó Mireddys.

Al final de su comunicado, González hizo un llamado al respeto y pidió que se le permita a su familia concluir el proceso judicial de manera adecuada: "Pido respeto para toda nuestra familia y que se nos deje proceder ante la justicia de manera correcta. Quiero dejar claro que, como hija de Dios, no toleraré difamaciones hacia mi persona, vengas de donde vengas. Mi único compromiso es con la justicia y la verdad", afirmó.

Conmoción y dolor: falleció un querido cantante de folclore

Este último comentario parece estar dirigido a las recientes acusaciones realizadas por Daddy Yankee, quien presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, señalando a su esposa y a su cuñada, Ayeicha González, de realizar retiros no autorizados de fondos desde las cuentas de las empresas del cantante, El Cartel Records y Los Cangris. Según los informes, el monto involucrado podría superar los 100 millones de dólares.

A solo dos semanas de anunciar su separación formal, y con dos hijos en común, el abogado defensor de Daddy Yankee, Carlos Díaz Olivo, amplió los detalles de la denuncia. Según el letrado, las transferencias fueron realizadas a cuentas personales de las mujeres, sin el consentimiento del cantante. Además, Díaz Olivo reveló que durante un año y medio, Ayala había solicitado en reiteradas ocasiones acceso a las finanzas de las compañías, pero sus peticiones nunca fueron atendidas.

Luto en el espectáculo: murió una reconocida actriz que protagonizó "Mujeres de nadie" y "La marca del deseo"

"El Sr. Ayala, en buena fe, estuvo pidiendo acceso a la información financiera de las compañías. Sin embargo, sus solicitudes fueron desestimadas", concluyó el abogado.

Este conflicto está lejos de resolverse y promete ser uno de los más mediáticos y complejos en la vida personal del reguetonero, cuyas finanzas y relaciones familiares están ahora bajo escrutinio público.