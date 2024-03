Un notero se hartó y explotó en vivo: "$1715 me pagan la hora extra, estoy en negro, sin vacaciones y..."

Un tenso momento vivieron los periodistas y televidentes de Crónica TV, en medio de un móvil en vivo desde Constitución, donde hablaban de la inflación, la suba de tarifas y entrevistaban a una joven que se ganaba la vida cantando allí.

En el momento que estaban terminado la nota, desde el estudio le dijeron al periodista que estaba en el móvil que podía aportar algo para la joven. "Gana 6 lucas por día, vos también aportá algo”, le dijeron, y fue el detonante para que explotara y comenzara a lanzar un sinfín de quejas y reclamos sobre sus condiciones laborales.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“¿Quién dice que aporte, la producción?”, comenzó preguntando, a lo que siguió “porque 1715 pesos me pagan la hora extra, no puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas ¿Cómo le pago?”.

“Aparte estoy en negro yo, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social”, enumeraba casi sin pensar, y totalmente enojado por sus situación, mientras desde el estudio el conductor intentaba frenarlo sin éxito.

“Vos porque estás en blanco ¿Cuánto cobrás vos? porque a mi no me alcanza”, afirmó, dejando atónitos a todos. Rápidamente las imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales.