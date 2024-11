Carolina “Pampita” Ardohain confirmó su escandalosa separación con Roberto García Moritán y rápidamente encontró un nuevo amor.

Sin arrepentimiento y con el corazón abierto a una nueva oportunidad, la modelo se mostró junto a Martín Pepa, un famoso polista nacido en La Pampa y confirmó su relación.

En los últimos días, la actriz se mostró de la mano junto a su flamante pareja, quien este lunes por la noche quedó expuesto por Ángel de Brito, quien lanzó un bombazo que sorprendió a todos.

En su ciclo Bondi, el periodista no se guardó nada y comentó que “las exparejas del polista empiezan a escribir ¿y a quién van? Obviamente a Yanina que saben que va a contar, que me estuvo reenviando algunos mensajes y no le quiero arruinar el show pero voy a leer alguno nada más”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

En primer lugar, De Brito sacó a la luz un polémico detalle y de acuerdo a la información que le llegó, reveló que Pepa "no es polista. Le gusta el polo porque cuida los caballos de su jefe y se hace el polista".

Sin embargo y para rematar, el periodista informó que el pampeano “es un mujeriego a morir”, una faceta que podría derrumbar su relación con Pampita.