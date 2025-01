Este viernes, un famoso periodista dejó Telefe tras ocho años. El comunicador se despidió este viernes con emotivas palabras para todos sus compañeros. Se trata de Mauro Szeta, conocido periodista especializado en policiales, que dejó su huella en el canal y decidió dar un paso al costado para seguir otros rumbos.

La noticia había sido anunciada por el periodista de espectáculos Ángel de Brito, quien sorprendió a todos al revelar la situación. De esta forma, indicó que dejará Telefe y podría pasar a América. “Le hicieron una oferta mejor. Telefe no la pudo igualar. Y como dicen los contratos, si el canal que te tiene contratado no te puede igualar o mejorar la oferta, tenés derecho a irte”, indicó.

LA EMOTIVA DESPEDIDA DE MAURO SZETA EN TELEFE

“Antes que nada quería agradecerle a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Estoy súper agradecido a este canal que me hizo crecer un montón... es una decisión que tomó en la que agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefé, que me hizo crecer”, comenzó diciendo.

“Son años maravillosos los que pasé hasta hoy. Quería venir a laburar hasta el último momento porque vamos a venir. Y bueno, a veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto”, señaló.

“Me pareció que era un momento para iniciar otro proyecto, pero tengo los mejores recuerdos de acá. Siento que crecí como persona, como laburante ni hablar, el nivel de profesionalización que me dio este canal, que amo. Los laburantes que están todos ahí”.

“Me llevo amigos, me llevo una un gran crecimiento profesional de que estoy super agradecido. Creo que y sobre todo el cariño de la gente que es enorme. Que ni bien hoy hice un posteo que me iba, la gente decía, ‘¿por qué?, ¿Qué pasó?’. No pasa nada malo. Son decisiones a veces de la vida laboral que uno toma porque tiene la expectativa de un desafío diferente, y mejor ni peor, un desafío diferente”, indicó.

Con información de Revista Gente y Minuto Uno, redactada y editada por un periodista de ADNSUR