A finales de diciembre, "El Retutu" sufrió complicaciones luego de una cirugía bariátrica programada y permaneció en estado crítico, internado en terapia intensiva.

Sin embargo, el pasado 31 de diciembre, el cantante publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresaba su gratitud por la atención médica recibida y su proceso de recuperación después de ser operado de urgencia.

"Hoy vi a mi amigo y cirujano, el cual Dios utilizó para que yo siga con vida. Gracias, Dios, por poner a este gran doctor y cirujano en mi vida; estamos en proceso de recuperación", señaló el artista en aquella ocasión.

Sin embargo, este martes por la mañana, el reconocido cantante subió una fotografía a sus redes sociales y sorprendió a todos.

“Cuando me pregunten de dónde me rescató Dios, Él puso a los mejores cirujanos para que me operen. Él me salvó la vida; ¿cómo no estar agradecido? ¿cómo no voy a servirle si Él es fiel?", indicó.