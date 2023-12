Un exguardaespaldas de Ricardo Fort generó preocupación en redes sociales, luego de compartir un posteo en su cuenta de Instagram. Se trata de Tito Speranza, quien se volvió reconocido por ser parte de la seguridad privada del mediático millonario.

Cabe recordar que esa exposición lo llevó a participar del programa Bailando por un Sueño en 2011 y también a hacer temporadas de teatro durante los veranos en Carlos Paz. Además, en el año 2020 y durante la pandemia se recibió como Técnico Superior en Periodismo Deportivo.

Sin embargo, un mensaje en su cuenta de Instagram llamó la atención de sus seguidores. “¡Terminó otro finde! Estoy cansado, pero no terminó el round y menos la pelea. No sé cómo, pero tengo que seguir. Siempre hay que pelear un round más”, expresó en su cuenta oficial de Instagram. Si bien, Speranza no dio más detalles sobre esa situación, generó preocupación teniendo en cuenta la salud mental de cada persona.

Ante un problema de salud mental, comunicate al: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.