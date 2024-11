Este jueves, Trueno vivió un incómodo momento en los Latin Grammy 2024 que se celebran en el Kaseya Center de Miami.

El reconocido cantante fue premiado por su hit “Tranky funky” en la categoría Mejor fusión/interpretación urbana y, si bien llegó al evento, no pudo subir a recibir el galardón por un insólito motivo.

“Recién estábamos acá, tomando un matecito, no estaba ni vestido, nada. No me dejaban entrar al estadio y me avisaron que ganamos, así que ganamos cuando estaba afuera. Increíble”, manifestó feliz, a pesar de la situación.

Posteriormente, el artista de La Boca comentó que “estábamos acá, en la puerta de la red carpet, y no nos dejaban pasar, me decían que no tenía ticket. No sé... y bueno, les mostramos que ganamos el Grammy y nos dejaron pasar”.

“Es un quilombo, lindo quilombo. Está bueno meterse acá, conocer también gente y meter a la Argentina también en los premios y eso, pero es una euforia grande, hay un montón de gente

Con información de El Tribuno, editada y redactada por un periodista de ADNSUR