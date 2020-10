Blindspot

La historia gira en torno a Jane Doe, una mujer con amnesia que aparece desnuda y con el cuerpo totalmente tatuado dentro de una bolsa abandonada en Times Square. Siguiendo las pistas ocultas en los enigmáticos tatuajes, el agente del FBI Kurt Weller se abrirá paso en la investigación de una gran conspiración.

Creada por Martin Gero, la serie está protagonizada por Sullivan Stapleton, Jaimie Alexander, Rob Brown, Audrey Esparza y Ashley Johnson. Si bien el show finalizó tras cinco temporadas, en Netflix solo hay disponible cuatro.

Buenos días, Verônica

La historia sigue a Verônica Torres, una policía que trabaja en una comisaría de San Pablo y que, tras presenciar un impactante suicidio, decide investigar por su cuenta dos casos archivados que involucran a mujeres maltratadas.

Creada por Raphael Montes, esta serie brasileña está protagonizada por Tainá Müller, Eduardo Moscovis, Camila Morgado, Antonio Grassi y Elisa Volpatto.

How to Get Away with Murder

La historia sigue a Annalise Keating, una brillante abogada penalista y profesora de Derecho que se involucra en un retorcido caso de homicidio con cinco de sus estudiantes, lo que cambiará sus vidas para siempre.

Creada por Peter Nowalk, la serie está protagonizada por Viola Davis, Alfred Enoch, Billy Brown, Jack Falahee, Aja Naomi King, Karla Souza y Matt McGorry. Las seis temporadas de la serie –que finalizó este año- están disponibles en la plataforma.

Fuente: Indie Hoy