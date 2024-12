A través de las redes sociales, Nacho Elizalde rompió el silencio y, tras confirmar su polémica salida de Luzu TV, anunció su llegada a OLGA, la plataforma de Migue Granados, en 2025.

El influencer realizó un video que compartió con sus seguidores y reveló el verdadero motivo de la decisión que desató un escándalo entre los usuarios.

NACHO ELIZALDE CONTÓ POR QUÉ SE FUE DE LUZU TV

“Como ya estuvo circulando, el año que viene voy a estar en OLGA. Esto es algo que a mí me pone muy contento, pero necesitaba decirlo yo por acá y no podía decirlo antes porque no me correspondía. La burocracia, los canales, la programación, la estrategia. No podía salir a contar lo que quisiera cuando quisiera”, contó Nacho, tras el anticipo de Migue en el programa.

Elizalde recordó una situación similar que vivió con Occhiato y manifestó que "cuando me fui de Nadie dice Nada, Nico (Occhiato) quería que lo contara en cierto momento, y lo hicimos así. Hoy es lo mismo. Yo no podía salir a contarlo, pero ayer Migue (Granados) lo dijo. Y acá estoy contándolo.”

Respecto a su salida de Luzu TV, el creador de contenido indicó que "fue una decisión muy difícil. Luzu fue un lugar que me dio un montón de cosas, pero sentí que era el momento de tomar la decisión… Primero vino la propuesta de Bake Off Famosos y sentí que era un crecimiento, y una oportunidad que no quería dejar pasar.”

Sin embargo, OLGA lo convocó para el siguiente año y, si bien manifestó que le costó tomar una postura, "me ofrecieron conducir un programa diario junto a Paula Chaves. Hay que armar equipo, tomar la decisión, la dirección del programa, y para mí eso es crecimiento. Es algo bárbaro. Es un desafío muy grande.”

"Yo, que estoy arrancando mi carrera de conductor, que me ofrezcan algo así, no lo puedo dejar pasar y me encanta. Entiendo que hay gente que está dolida. Yo también estoy dolido porque Luzu me dio un montón, pero siento que es un crecimiento. Algo que tengo que hacer... Necesito movimiento,” cerró Elizalde.

Con información de Minuto Uno, editada y redactada por un periodista de ADNSUR