Tamara Báez reveló de cuánto es la cuota alimentaria que le envía L-Gante y sorprendió al contar para qué le alcanza

Tras su escandalosa separación con L-Gante, que luego terminó formalizando su relación con Wanda Nara, Tamara Báez reveló de cuánto es la mensualidad que le envía por su hija y la destrozaron.

En las redes sociales, la ex pareja del artista del género urbano ventiló el monto exacto que él le envía mes a mes para costear los gastos de Jamaica. A la joven no le perdonaron sus dichos y le dijeron de todo.

“Cerramos en que me iba a pagar 300 mil pesos por mes de cuota alimentaria”, expresó Báez recordando que todo surgió a raíz del reclamo que le hizo a su ex junto con su abogado. En ese tenor, agregó: “todos los padres pasan un 30% o más de todo lo que generan trabajando. De todo. A él no le costaba nada pagar 300 mil pesos. Que cada 6 meses se aumenta un 30% no es casi nada. Jamás me pasó un millón de pesos, como las personas decían”, lanzó.

Tamara Báez explotó de bronca y reveló el polémico monto que le da L-Gante por la cuota alimentaria de Jamaica

Asimismo, reveló en qué gasta ese dinero: “acepté ese acuerdo que hoy en día, con esa plata que él me pasa, lo único que llegaba a pagar eran las expensas del country. Lo demás, me hago cargo yo de mi hija: comida, ropa, paseos, pañales. Hace mucho tiempo es así”, lamentó.

Tamara abandonó su casa en el barrio privado en el que vivía por problemas económicos y denuncias en su contra. Tal es así que se dio a conocer que presentó un reclamo millonario en la Justicia contra L-Gante, exigiendo una compensación económica.

Wanda Nara y L-Gante contaron la verdad: “Hace tres años estamos juntos, nos conocimos comiendo ravioles”

En las redes sociales, después de viralizarse su reclamo, los usuarios cargaron contra ella y hasta le sugirieron que “encuentre un trabajo”: “No trabaja en nada”; “La plata es para la nena”; “La mantiene y le paga una casa carísima a ella y a su nuevo macho"; “¿Probó con trabajar?”; “Cuando a ella le conviene está todo bien cuando no está todo mal”, opinaron.