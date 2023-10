Tras compararlo con un perro, Nicki Nicole se la jugó y confirmó su romance con Peso Pluma

En las últimas horas, los rumores de romance entre Nicki Nicole y Peso Pluma llegaron a su final. Es que se salió a la luz una foto que publicaron ambos artistas en sus redes sociales y todo parece indicar que la relación se confirmó.

Esto taparía el insólito e inexplicable hecho que tuvo como protagonista a la cantante argentina, quien quedó en el ojo de la tormenta cuando le preguntaron acerca de su vínculo con el mexicano.

En medio de su nerviosismo, Nicki Nicole estuvo en el programa MoluscoTV y comparó a Peso Pluma con un perro cuando le preguntaron si le molestaba las preguntas que hacían sobre su colega.

La repercusión fue tan grande que la propia artista salió a pedir disculpas en su cuenta de Twitter (ahora X). “Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo”, escribió.

Ahora, tanto Nicki como Peso Pluma publicaron una foto a los mismos a través de sus historias de Instagram. La imagen fue publicada primero por el cantante mexicano y reposteada por la rosarina. En ella se los ve abrazados y muy juntos, aunque no acompañaron la imagen con un escrito, solo un pequeño emoji en forma de corazón negro.