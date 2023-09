Hace un tiempo, Tini Stoessel reveló los problemas que sufrió con su salud mental, incluyendo los ataques de pánico que sufrió y cómo en ocasiones terminó llorando arriba del escenario. I

Posteriormente, se difundieron imágenes de su actuación en España, algunas de las cuales sugieren que fue objeto de abucheos, mientras que en otras se le ovacionó en una fiesta.

En una entrevista, se refirió a su decisión de contarle a sus fans y al mundo que durante un tiempo sufrió ataques de pánico. “Quizás antes no me permitía ser sincera conmigo misma. Lo intentaba tapar. Por eso, al permitirme mostrar que estoy mal en vez de llegar a esos ataques de pánico tan feos que tuve, llorando y hablando, encontré otras formas de canalizar y otras herramientas. Eso me dio a entender la importancia de la salud mental. Por eso, lo remarco”, señaló la intérprete de “La Triple T”.

¿Estaba drogada?: Tini Stoessel rompió el silencio tras ser abucheada en una fiesta y reveló detalles de su salud

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video donde se la ve a la cantante “muy deteriorada” físicamente y generó preocupación entre los fans por su estado de salud. “Necesita ayuda”, fue uno de los comentarios que más se repitió en el clip publicado en TikTok.