Tini Stoessel realizó una cruda confesión sobre su salud mental y generó preocupación: "Estoy luchando"

Tini Stoessel sorprendió a todos y habló sin tapujos sobre su lucha contra la depresión y los intensos ataques de pánico que padeció en los últimos meses.

En medio de la promoción de su nuevo disco, la artista reveló crudos detalles de su estado de salud y cómo logró sobreponerse ante la adversidad.

El escándalo mediático que le tocó atravesar con Rodrigo de Paul, mientras que fueron pareja y en su separación, que también tuvo a Camila Homs como protagonista, llevaron a que Tini viviera momentos muy duros y hasta con “ 6 ataques de pánico por día ” , según comentó.

​​”Hay algo en mí que se está modificando y también por eso frené un álbum que ya estaba casi listo, para escribir uno nuevo y contar todo lo que tengo ganas de contar en este disco", comenzó destacando sobre este proceso personal que vive.

Al ser un disco que cuenta con una parte muy emotiva y que se conecta 100% con su interior, es por eso que decidió no convocar a otros artistas: “Estoy constantemente en mi cabeza, luchando. Y cuento muchas cosas del pasado, que me fueron pasando en este proceso, que quizás hoy no forman parte de mi vida, pero que sí estuvieron en algún momento".

Entre el pánico y la ansiedad que le tocó vivir, la cantante se animó a expresar abiertamente un tema hiper sensible parea la sociedad pero muy necesario. “Si yo no hubiese caído en depresión por más triste que haya sido para mí ese momento en mi vida, no hubiese hecho todo lo que estoy haciendo, y todo lo que van a poder escuchar. Y creo que para mí fue muy sanador poder abrirme de esta manera”, confesó

​​"Yo no entendía lo que me estaba pasando, qué era lo que me estaba ocurriendo, entraba más en desesperación, porque no le podía poner nombre para poder entender que esto era un ataque de pánico, ansiedad”, cerró.