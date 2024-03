Tini Stoessel explotó y habló de su fuerte pasado tras una crítica inesperada

Tini Stossel regresó a las redes sociales después de varios meses de ausencia con una publicación en la que compartió una historia donde se podían ver mechones de su cabello en el suelo.

En esta ocasión, decidió responder a las críticas de una de sus seguidoras a través de X. La seguidora envió un mensaje que luego eliminó, en el cual criticaba tanto la personalidad como la apariencia física de la cantante. Ante esto, la artista no se achicó y fue con todo.

"Contame qué te pasó de grave en la vida reina. ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show. Ridícula", la apuró una joven en la red social X.

Sin demorar mucho, Tini aprovechó para contestarle muy contundente y con un largo descargo. "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones", lanzó.

“Por personas y comentarios como los tuyos, termine muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, asi que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces”, concluyó, con una reflexión bien al hueso.

El 22 de febrero se realizó la entrega de los Premios Lo Nuestro en Miami, donde Tini Stoessel se presentó. La artista argentina ganó su primera estatuilla. Uno de los aspectos que generó atención durante la aparición de Tini Stoessel fue su sorprendente cambio de imagen, finalmente despertando sospechas.