Este viernes, Flor de la V compartió un momento difícil que vivió en su hogar. Un accidente doméstico la llevó a tener que buscar asistencia médica de forma urgente, y la situación se tornó aún más complicada una vez que llegó a la guardia del Hospital Alemán.

La conductora de Intrusos tuvo que conducir el programa sentada y detalló que “se rompió” el “dedo chiquito” del pie.

“La gente dice: ‘¿qué pasa que está sentada?’ Sí, señora, ayer tuve un accidente doméstico, en mi casa, a la noche. Por eso estoy sin tacos”, comenzó a relatar la conductora de Intrusos a todos los panelistas y el público; y bromeó: “La maldita lisiada”.

QUÉ LE PASÓ A FLOR DE LA V

“Ayer tuve un accidente doméstico y me llevé una puerta por delante y, el dedo chiquito, me lo saqué de lugar, bueno”, detalló.

“Esto es bastante frecuente, siempre me había golpeado, pero nunca me pasó a este nivel”, reconoció. Sin embargo, lo más llamativo fue la crítica que hizo hacia el Hospital Alemán.

“La odisea que pasé, con el pie así hinchado, estuve una hora esperando y no me atendieron. Entonces, me fui a mi casa, la verdad que es una vergüenza, es una vergüenza, lo quiero decir”, manifestó notablemente enojada por la situación.

“Porque la verdad que no quiero ni siquiera mencionar la cifra que pago de Medicina Prepaga, pero es una vergüenza que sucedan cosas como esas. Imaginate la gente que no puede pagarlo”, se quejó De la V, indignada por la falta de atención.

“La verdad que no lo puedo creer porque estaba hiper dolorida. Estuve una hora esperando, no me atendieron y decidí irme a mi casa. Me atendió un amigo de Pablo, me vio, me medicó y, hoy, me tengo que seguir haciendo placas”, cerró.