Las tensiones en la casa de Gran Hermano se intensifican, mientras los seguidores del reality no dejan de sorprenderse con los giros inesperados en esta edición.

Tras muchas especulaciones, la verdad salió a la luz este miércoles a medianoche: Juliana “Furia” Scaglione fue la responsable de la primera fulminante en la edición 2023, apuntando directamente a la chubutense Denisse González.

Furia dijo recientemente en una charla con Rosina y Emmanuel: "Bueno, pero decile a Denisse que se va a ir a su casa, y se lo puede llevar a Bauti también... Todo bien, pero yo no me olvidó del 'no te banco' y del 'soy la que hace la campaña de los Bros afuera'... No me olvido de nada", comenzó diciendo la jugadora.

Y más adelante, apuntó fuerte: "'Yo soy una estratega', bueno, a ver qué tan estratega sos'.... tienen que empezar a jugar ya", cerró contundente previo a hacer la fulminante en Gran Hermano.

EL VERDADERO MOTIVO DE LA FULMINANTE DE FURIA A DENISSE

"El que no arriesga no gana. Es una persona que dijo que vino a jugar, pero está divulgando más de lo que sabe. Básicamente de los repechajes que entraron algunos entraron para ayudarnos y otros no. Denisse entró para el grupo de los Bros, estuvo bajo el ala de Licha", sostuvo Furia en el confesionario.

"Para mí es un caracol y creo que hay gente que se lo merece más. Sé que la gente no lo va a votar por eso me la juego. Mi idea es que los caracoles estén fuera de la casa. Quiero que la gente esté en la casa porque la valore, no porque dice que es estratega y demás. Dijo que entró a jugar sola, por eso esto es para ella. No me olvido de lo que dijo de mí en el pasado", cerró.

Sin embargo, su jugada podría verse afecta. En este sentido, el conductor Santiago Del Moro anticipó que podría recaer una dura sanción sobre Denisse este jueves.