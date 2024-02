Tinelli violó la prohibición de la propia Candelaria y publicó fotos privadas del casamiento de su hija con Coti

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se casaron el sábado con una majestuosa fiesta con más de 400 invitados a los que se les pidió que no sacaran fotografías para preservar la intimidad.

Pese al pedido expreso, fue el propio padre de la novia, Marcelo Tinelli quien violó la disposición y mostró distintas imágenes de la fiesta realizada en un salón de las afueras de Capital Federal.

El casamiento de Candelaria Tinelli

Candelaria Tinelli y el músico se casaron tras una larga relación, iniciada en 2020, que incluyó algunos vaivenes.

Los invitados fueron citados a las 18 y el comienzo de la ceremonia, que estaba pautada para las 19, comenzó puntual justo antes del atardecer.

Pese al pedido expreso de no sacar fotos, fue el propio padre, Marcelo, quien no hizo caso al pedido y publicó en su cuenta de Instagram distintas fotografías, con sus hijos, con su actual pareja e incluso con su ex Soledad Aquino, madre de la novia.

