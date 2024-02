La chubutense Denisse González se encuentra entre las participantes que lideran la votación para regresar a la casa de Gran Hermano (Telefe) en el repechaje, junto a Catalina Gorostidi.

La joven oriunda de Trelew que se le vinculó con Bautista dentro de la casa, estuvo como invitada en el ciclo de streaming "Se picó" y fue allí donde reveló cuál es su estrategia de volver a la competencia.

Yo voy a entrar sola a jugar, yo sé que hay un shippeo y sé que quieren a los 'Bros', y yo los quiero un montón a los chicos pero voy a entrar a jugar. En este momento, yo jugaría con Bautista y Chino, nadie más".

"“Tengo con quien jugar, tengo información del afuera. Aprendí las reglas del juego, sé que la afinidad no va más. Voy a usar más el confesionario, me voy a concentrar en ver qué pasa con los nuevos”, comentó en el programa en el que también estuvieron otros eliminados como invitados.

La chubutense Denisse aseguró que tuvo sexo con Bautista y apuesta todo para reingresar a Gran Hermano

"¿Tengo aliados afuera? Sí, me llevo muy bien con Catalina y me podría servir de gancho con un grupo fuerte. Yo no voy a entrar a lo mismo que antes porque me quiero quedar en la casa", reveló su segunda opción por si su plan A no funciona.

Además, especificó que "yo necesito que el Chino se quede al lado de Furia por lo que me sentaría a tener una charla con él para que se aleje un poco de los 'Bros'. Le voy a decir que haga lo que sienta y no lo que le dicen los demás, como Licha".

Por último, Denisse González contó a quiénes desea sacar de Gran Hermano (Telefe) cuando ingrese: "Mi primer objetivo es sacar a las personas fuertes que no sean Furia, mi foco es por fuera de ella. Ejemplo: Agostina, Licha y Manzana, y Emmanuel ahora es gracioso así que lo dejamos".

Se filtró el nombre del participante que entrará al repechaje de Gran Hermano: "Será un jugador fuerte"

EN QUÉ CONSISTE EL REPECHAJE

El repechaje es una fase del juego en la que la audiencia tiene la oportunidad de votar para que uno o más de los participantes previamente eliminados regresen a la casa de Gran Hermano.

Carla, al abandonar la casa por voluntad propia, no participará del repechaje. Todos los demás, desde Hernán hasta Lucía, están disponibles para ser elegidos por el público.

CÓMO VOTAR AL QUE QUERÉS QUE VUELVA A GRAN HERMANO

Como cualquier otra placa, los espectadores deberán enviar un mensaje de texto con el nombre del participante al 9009.

Cabe recordar que en este caso el voto es positivo, y los nombres en juego son Hernán, Axel, Williams, Isabel, Catalina, Florencia, Sabrina, Alan, Denisse, Joel y Lucía, la última eliminada.