Tiago PZK tiene 22 años, es artista y está ligado al mundo de la música urbana desde adolescente, etapa donde llegó hasta competir con tal de hacerse conocido en lo que más le gusta.

El joven participó en el festival Cosquín Rock 2024 en febrero, donde decidió rendir homenaje a uno de los grandes artistas del rock argentino y latinoamericano. Interpretó la canción "Crimen" de Gustavo Cerati durante su presentación y fue blanco de fuertes críticas.

Tras su interpretación de un gran hit de la música nacional, Tiago PZK generó diversas opiniones entre el público, algunas positivas y otras negativas. Dos meses después, el artista abordó este tema en el programa "Nada que no sepamos" de Luzu TV.

“Yo soy mi primer hater, antes que cualquier me critiqué, yo ya me critiqué 30 veces”, indicó al reescuchar sus trabajos.

“Cometí un crimen cantando ‘Crimen’. Fue complicado porque no ensayé mucho, la verdad. No tengo problema en decir que la cague o que me equivoqué”, admitió tras su breve catarsis.

Tiago recibió desde insultos hasta críticas muy destructivas por haber “arruinado un tema” e inclusive el video llegó a viralizarse por las redes sociales con todo tipo de dichos en su contra

“El autotune se coloca en una nota específica para cada canción, y en ‘Crimen’ hay notas que se van fuera de la escala, entonces hay que poner el autotune en cromático que es libre. Yo también canté para el culo, y aprendo de esas cosas”, reconoció.