The Weeknd vuelve a la Argentina: se presentará en octubre en el Estadio de River

A seis años de su única visita al país en el marco de Lollapalooza Argentina, el artista canadiense The Weeknd regresará el próximo 18 de octubre con un show en el estadio de River Plate, en donde presentará sus dos últimos discos de estudio, "After Hours", de 2020, que no pudo mostrar en vivo al público por la pandemia de coronavirus, y "Dawn FM", de 2022.

Bajo el título "After Hours Til Dawn", la gira del músico promete una impactante puesta a nivel escénico, con una propuesta inmersiva que por momentos apelará a elementos teatrales, combinados con otros pasajes más intimistas, lo que conformará un gran acto conceptual.

Al respecto, el tour que en su tramo latinoamericano pasará también por Colombia y México, entre otros países, es el primero en integrar tecnología 3.0.

Este sábado llega el Festival de la Mujer Trabajadora: quiénes se presentarán

En medio de eso, The Weeknd expondrá gran parte de todo el material producido desde que en 2017 mostró al público local su trabajo "Starboy", lo cual incluye además cortes de su placa "My Dear Melancholy", de 2018, y el soundtrack de la película "Avatar: El camino del agua".

Desde su última visita al país, el artista canadiense multiplicó sus fans a partir de algunos grandes hits, entre ellos el tema "Blinding Lights", una de las canciones más exitosas de todos los tiempos de acuerdo a la lista de rankings que elabora la revista Billboard.

Llega el trapero Ysy A a Comodoro Rivadavia: cómo hacer para ganar entradas gratis

Los tickets para el concierto del 18 de octubre en el estado de River estarán disponibles desde el viernes 10 de marzo, a las 10 horas a través del sitio allaccess.com.ar y, previamente, el miércoles 8, a la misma hora, habrá una preventa exclusiva por la misma vía para clientes del BBVA hasta agotar stock.