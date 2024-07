Soda Stereo vuelve con todo y presentará una nueva canción a 40 años de su creación

Charly Alberti, el ex baterista de Soda Stereo, recientemente brindó una entrevista homenajeando a la histórica banda del rock nacional argentino a 40 años de su creación y anunció que lanzarán una nueva canción.

La novedad sorprendió a todos y, de acuerdo al icónico músico, todavía no hay una fecha precisa para la oficialización, además de no haber revelado cuál será el nombre, generando mayor intriga en los fanáticos.

''El audio es bastante bueno. Lo máximo que vamos a hacer es un poco de masterización, pero la idea no es hacer otra mezcla o dividir las pistas, porque creo que perdería la esencia de lo que significa'', expresó Alberti en una entrevista con la revista Billboard.

Además, indicó que no será algo completamente actual: ‘’es importante que la gente entienda cómo empezamos, cómo sonaba la banda en ese momento, obviamente adaptándola a un sonido más actual, pero no mucho más''.

En otros detalles, el ex baterista detalló de qué hablará el hit: ''la letra habla de un niño que mira el cielo… una letra muy juvenil, muy ingenua. Pero, bueno, fue lo primero que hicimos'', dijo.

Con un hecho no antes conocido, el músico comentó que uno de sus mayores éxitos no era algo romántico, sino algo completamente diferente a ello. ''Hicimos una versión lenta de 'Trátame suavemente' porque la original era más orientada al baile. Nuestra versión y nuestra visión pusieron la canción en un escenario melódico, como una canción de amor. Pero originalmente, la letra estaba inspirada en la Guerra de las Malvinas. El que canta le está hablando al general, no a una chica. La convertimos en una canción de amor'', explicó.

''Sobre las canciones, fue muy particular, porque, de hecho, las canciones surgían de los tres juntos'', añadió Alberti, concluyendo con que, en esas épocas 'componíamos y hacíamos bases de canciones todo el tiempo, ensayábamos toda la semana, incluidos sábados y domingos, y las bases de las canciones venían de esos ensayos. Y Gustavo agregaba la melodía y las letras a esas bases para terminar las canciones'', cerró.