Luego de ser apartado por la familia de Loan Danilo Peña, Fernando Burlando dejó el caso que sigue generando conmoción en Argentina.

En este sentido, Mauricio D’Alessandro, un reconocido abogado, habló con Socios del Espectáculo y contó que su colega “te presta el nombre, te presta todo su expertise, su equipo y lo que significa mediáticamente Burlando. Después te arrepentís, lo dejás tirado en la zanja, obviamente el tipo tiene que gritar”.

“A mí me parece que Burlando dejó todo en este expediente y claramente no les gustó. Ellos tienen derecho a tener a sus abogados y demás, pero me da la sensación de que fueron ingratos con Burlando”, añadió el letrado.

La escalofriante frase de Burlando tras dejar de representar a la familia de Loan: "No voy a entregar.."

Posteriormente, el panelista Adrián Pallares comentó que “seguramente habrá puesto dinero Fernando Burlando en este caso porque suele hacerlo”. “Tiempo”, corrigió el abogado al conductor.

“A ver… A los abogados que son mediáticos los viajes no les mueven la aguja. Un viaje no nos va a complicar la vida. Que haya puesto tres pasajes en avión acá o cuatro tipos allá, eso es mínimo”, explicó el abogado.

D’Alessandro reveló: “Pero pone su hora, que vale mil dólares la hora… Un Burlando vale mil quinientos dólares la hora. Puso muchas horas”. “Y su nombre y su prestigio están en juego en un caso tan mediático”, cerró Nancy Duré.

