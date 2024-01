Se reveló el impactante sueldo en dólares que pide Morena Rial por trabajar 8 horas

Morena Ríal atraviesa uno de sus peores momentos económicos y sin la ayuda de su padre Jorge, quien se encuentra en México, la joven ya no tiene lugar donde vivir.

Sin embargo, la hija del periodista también tiene en mente llevar a la Justicia a su mamá adoptiva, Silvia D’ Auro, por la difícil y dramática infancia que pasó, informó su abogado, Alejandro Cipolla.

Sin casa ni dinero, la influencer se encuentra en la búsqueda de un empleo que le pueda garantizar estabilidad financiera. Pero la situación no es sencilla.

EL IMPACTANTE SUELDO EN DÓLARES QUE EXIGE MORENA RIAL

Según trascendió, Morena exige un sueldo de mil dólares por un empleo formal en el que deba trabajar 8 horas. Ese monto le permitiría llegar cómoda a fin de mes y tener una vivienda para ella y su hijo.

Luis Ventura, tío adoptivo, habló de la situación de Morena: “La ayudo más de lo que debería. Hasta he pedido prestado para responderle. Lo que pasa es que ella lleva un nivel de vida distinto, de alto nivel. No sé si ella tiene el rigor laboral, pero Jorge Rial podría comprarle una vivienda y ella salir a trabajar para pagarse los servicios, pero no quiere levantarse a las ocho de la mañana. Igual la complicada no es ella, es Rial porque la crió así”.

De igual manera, contó que le ofreció varios trabajos, entre ellos en el ámbito de la fotografía, que es lo que más le gusta a Morena, pero no llegaron a un acuerdo.