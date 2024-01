Ante más de 29 mil personas, la noche de extra del Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María en el Anfiteatro José Hernández terminó a lo grande con las presentaciones de Los Caligaris, Damián Córdoba, La Delio Valdez, Magui Olave, Desakata2 y Ke Personajes.

Precisamente, Emanuel Noir, líder del famoso grupo de cumbia, brindó una conferencia de prensa con su banda y reveló el gran sueño de su vida.

EMANUEL NOIR DE KE PERSONAJES REVELÓ SU GRAN SUEÑO MUSICAL

Ke Personajes brilló en Jesús María y Emanuel Noir aseguró que este show tenía “particularidades” aunque aclaró que para él “cada show es el primero que doy como cuando empecé”.

En ese sentido, el cantante contó que le hubiera gustado grabar temas con Nirvana, AC/DC, Guns and Roses y hasta The Rolling Stone. Sin embargo, Noir dejó entrever que es algo difícil aunque admitió que no lo cree así con artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam y Farruko.

“Es una visión mundial que tengo y creo que está perfecto que la tenga”, expresó y afirmó que hay algunos de los músicos con los que quiere cantar a los que siente que todavía puede “llegar”.

Por otro lado, anticipó que están “craneando” presentaciones en estadio de Argentina y colaboraciones con artistas “de otro palo totalmente diferentes a nuestro género y con un peso muy grande”.

“Nos gusta ir callados por el mundo y que se sorprendan cada vez que venga algo nuevo, loco y lindo de parte de nosotros”, cerró.