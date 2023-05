Este miércoles, el nombre de Tomás Holder se convirtió en tendencia nuevamente luego de que se filtrara un video íntimo suyo en Twitter. La grabación no pasó desapercibida para los usuarios de la red social, quienes reaccionaron con una gran cantidad de comentarios.

El video dura un minuto y 33 segundos, se puede ver al exparticipante de Gran Hermano (Telefe) en pleno acto sexual con una joven morocha en la cama. El influencer rosarino filma con el celular y se preocupa por hacer las mejores tomas del momento íntimo.

La grabación no pasó inadvertida en Twitter, donde los usuarios se hicieron eco del video con todo tipo de comentarios. De esta manera, el joven rosarino volvió a ser tendencia una vez más.

“Ay, no, por qué vi el video de Holder cog...”, “Quedé traumada”, “Acabo de ver el video de Holder. ¿Para qué mierd... tengo Twitter?”, “Venía bien hasta que me apareció el video de Holder. Hasta el partido de Boca no pienso entrar más a Twitter. Chau, loco”, fueron algunos de los mensajes.

