Se filtró un explosivo video de la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH: "¡Pedime disculpas!"

El pasado miércoles, Andrea Rincón y Belén Francese protagonizaron un escándalo en plena grabación de "PH: podemos hablar" que saldrá al aire el próximo sábado.

Andy Kusnetzoff, conductor del programa y las otras tres invitadas- Sofía "Jujuy" Jiménez, Graciela Alfano y Sol Pérez- quedaron sin palabras ante la escalada verbal de lo que parecía, en principio, una divertida historia.

Sin embargo, este jueves se filtró el video del picante cruce que mantuvieron las actrices, a raíz de una anécdota que compartió Francese y que desató el enojo de Rincón.

EL ESCÁNDALO VIRAL

En el ciclo de Georgina Barbarossa consiguieron las imágenes -que pertenecen al mismo canal- y las pusieron al aire. "Estábamos en temporada de teatro y Moria (Casán) hizo una fiesta en la casa", comenzó contando Francese, mientras que Rincón soltó una carcajada, dando cuenta de que conocía la anécdota. "Fue desopilante, terminó muy tarde", agregó Belén. Por su parte, Andrea acotó: "Yo me acuerdo, no dormimos esa noche".

La influencer siguió con su relato para poner en contexto a las otras invitadas: “Era ya de día, prácticamente, y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos. Y la pasamos muy bien”. Acto seguido, la actriz dijo: “Sí, porque vos estabas triste”. “Me estaba separando de un novio”, aclaró Francese.

Luego, pronunció las palabras que desataron la pelea. “Entonces, yo flasheé una situación”, disparó, dejando sorprendidos a todos. Sorprendida, Rincón le preguntó: “¡¿Entre vos y yo?! Pero... ¿por algo?”. “Medio que me querías contener... Era buena onda... Yo me ilusioné”, lanzó la modelo. “¡Nooo!”, desmintió la actriz.

Hasta ahí parecía un simple intercambio de pareceres. Pero entonces, Kusnetzoff aprovechó la situación para consultarle a Rincón si había percibido que Francese había tenido otras intenciones: "¿Vos no te diste cuenta que ella tenía onda con vos? Ella se ilusionó".

Contundente, Andrea se dirigió a Francese y le dijo: “Perdón, pero te lo quiero decir. Lo que hiciste recién, a mí, no me parece. Porque sabes que lo que dijiste no fue así: querer decir que yo te insinué...”.

Firme en su postura, la mediática le contestó: “Para mí fue así”. “Es que sabés que no fue así. Primero, porque había más gente, y segundo lo estás inventando, ¿para qué? ¿Para generar, para mañana salir en los medios?", le reprochó Rincón enojada, a lo que Francese respondió: "Yo no necesito generar nada".

"Eso no se hace y yo no me lo merezco, porque no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas, porque yo te digo que no lo hice. No me gustas, no me gustaste nunca. No tengo por qué ir mañana y que en todos lados diga que quise seducirte, porque es mentira”, cerró, con dureza, Rincón.