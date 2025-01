El escándalo del verano 2025 se intensificó con la filtración de un audio explosivo que revela una tensa conversación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, donde la mediática arremete contra la actriz China Suárez.

En el programa Desayuno Americano de América TV, se mostró este material que generó un gran revuelo en los medios y redes sociales.

Durante la conversación, Mauro le advierte a Wanda sobre la necesidad de hablar con sus hijas, pidiéndole que no interrumpa. Wanda responde con dureza, sugiriendo que Icardi debería ser claro con las niñas sobre su presencia o ausencia: “Tengo que hablar con las nenas, no te metas en la conversación. que las tengas con la angustia si vas a venir, decirles si vas a venir o no, estaría bueno, no jugar al misterio”.

"Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No da porque no son ni bienvenidas ni en mi casa ni en la tuya, entonces me parece que te tenés que ubicar", lanzó sin filtros la empresaria.

Posteriormente, Icardi no se calló y le hizo recordar el vínculo de ella con el cantante de cumbia 420: "Mirá vos, la misma prostituta que fuiste vos con L-Gante y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija. Y bueno, ¿viste como cambia todo?".

"Te fuiste a Brasil con tu noviecito y dejaste a tus hijas tiradas", desafió él. "Me fui dos días, ni en pedo me banco nenes ajenos en mi casa, no soy tan bolu..", cerró Wanda Nara.