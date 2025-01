En medio del conflicto que se generó tras el cumpleaños de Francesa, hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, trascendió un polémico audio entre el futbolista y su hija mayor. En la conversación, el jugador le dice que si ella no quiere pasar el cumpleaños con él, deberá pasarla a buscar con la policía, de la forma en la que lo hace Wanda.

El audio lo dio a conocer el periodista Pampa Mónaco a través de sus historias de Instagram, donde se ve la insistencia del futbolista para que la niña pase la fecha especial con él, como estaba dictaminado por la Justicia tras un arreglo con los abogados de ambas partes. Sin embargo, la pequeña quería pasarlo con su madre.

“Si vos querés que yo te vaya a buscar con la policía, como tu mamá mandó a la policía a casa para sacar a Silvia (la niñera que Wanda denunció), como mandó a la policía a casa para sacarme a mí, de mi propia casa”, se escucha un Icardi furioso, mientras que de fondo se escucha a Francesca decir “no”.

“Si querés eso lo hacemos, no tengo problema... pero después tu mamá sale llorando en los medios”, agrega el futbolista.

"Hay una orden de un juez", le remarca el padre, mientras que la pequeña le contesta: "Un defensor de menores o un juez, yo que sé, lo que quieras, me va a preguntar ¿vos querés pasar el 19 con tu mamá o con tu papá?".

"Me parece que no sos una nena que tengo que ir con la policía a buscarte, y que tu mamá debería cumplir, pero como no cumple, lo haremos a la manera que hace tu mamá, mandar policía a casa...", argumentó el futbolista.

Finalmente, la pequeña le pregunta si se hará presente en su fiesta de cumpleaños: "Bueno, vas a venir a mi cumple, ¿Sí o no?". El futbolista le contesta: "Tengo que ver la agenda".

Fuente: NA