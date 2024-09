Luego de salir a la luz un fuerte rumor de una posible reconciliación con Mauro Icardi, Wanda Nara se las volvió a ingeniar para llamar la atención de sus seguidores.

Esta vez, la empresaria sorprendió a todos al mostrar una impactante producción de fotografías “íntimas” que corresponden a un famoso sitio de contenido para adultos.

En este sentido, la cantante inició un nuevo proyecto en Divas Play, la reconocida plataforma que trabaja con importantes figuras del espectáculo nacional e internacional.

Con una audaz descripción en cuatro idiomas, la empresaria y modelo desafió a sus seguidores: “¿Te gusta lo que ves?” / Ti piace quello che vedi? / Gördüklerini beğendin mi? / Do you like what you see?”. No pasó mucho tiempo para que las redes estallaran con comentarios y reacciones.

Las imágenes no dejan lugar a la imaginación. En algunas fotos, Wanda Nara se muestra recostada en una reposera, luciendo una microbikini que apenas cubre lo necesario.

El revuelo no tardó en atraer a una gran cantidad de seguidores, especialmente del público masculino.

