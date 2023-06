Se confirmó el romance entre Morena Rial y Alejandro Cipolla con un emotivo mensaje: "Te amo bebé"

Alejandro Cipolla y Morena Rial se conocen desde hace varios años. Además de ser su abogado, este año la relación de amistad se habría convertido en algo más para la influencer que atraviesa un duro y polémico momento con su padre Jorge.

A través de las redes sociales se generó un pícaro ida y vuelta entre Alejandro y morena que dejó al descubierto sus sentimientos más profundos. Ella hizo un posteo con “te amo” y el emoji de un corazón vendado, él republicó ese contenido, pero eso no fue todo...

También, Cipolla lanzó un mensaje que deja en claro que su vínculo excede las cuestiones profesionales. “Yo también bebé, a ver cuando Marcelo Tinelli te convoca para el ‘Bailando’”, expuso. Y rápidamente, ella le respondió: “Te amo amor”.

Mientras la pareja expone detalles de su situación sentimental, también afronta un problema inesperado: un conflicto no les permite concretar el viaje que organizaron a Miami. Según lo que informó Yanina Latorre en LAM (América), el impedimento es un problema judicial con su exnovio Facundo Ambrosioni, con quien está en una puja por la tenencia de su hijo Francesco.

"Esto es lo que estoy pidiendo desde mi adolescencia. Que alguien me defienda. Que haga pagar a este HDP lo que me hizo ", dijo More sobre el expediente de la denuncia contra el exchofer de su padre por "abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por tener a cargo la guarda de la damnificada".

"Gracias, Ale. Sos el único que logró esto y que me trae un poco de paz a mi corazón", blanqueó en una publicación del abogado.

En su posteo original, Alejandro Cipolla había arrobado a Morena Rial junto a un elocuente corazón al afirmar al afirmar que logró "la Justicia que tanto esperó" la hija de Jorge Rial.