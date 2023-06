Impactante: Por primera vez en su vida, Morena Rial consiguió trabajo y se filmó "dándolo todo" en una verdulería

More Rial sorprendió apareciendo en un video en el que se la ve trabajando en una verdulería de Villa Ballester, en medio del escandaloso enfrentamiento con su padre, Jorge Rial. Días atrás la influencer dijo que “no lo habían criado para trabajar en un supermercado”.

La influencer sorprendió a sus seguidores al publicar algunas imágenes donde se la puede ver pesando y etiquetando frutas y verduras.

"Hola a todos, ¿cómo están? Como saben, a mí no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a Lo de Mati, y me propuso trabajar acá. Así que bueno, acá me tienen, miren", expresó la joven tras las imágenes.

Lo más gracioso del caso fue cómo bautizó a los distintos productos: “bananas en pijamas”, “manzanas pecadoras” y “la pera que espera”.

"Lo de Mati", un autoservicio de frutas y verduras ubicado en Chilavert, un barrio de la ciudad de Villa Ballester.

"En un supermercado no... pero en Lo de Mati sí. Nuestra balancera de lujo, @moreerial lo dio TODO en esta jornada. ¿Todavía no nos conoces? Vení a San Martín 6010, frente a la estación de Chilavert, partido de San Martín", indicaron en la descripción de @ventascomunitarias1.