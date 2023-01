Se agrandó Chacarita: El Emperador aseguró que "no existe un conductor más capo que yo"

Con la confianza por las nubes, Alex Caniggia debutó como conductor en la pantalla de “el trece” al frente de “Los desconocidos de siempre” y logró hacer picos de más de 5 puntos de rating.

“No tengo ningún referente como conductor. No miro nada, ni me interesa. Soy yo mismo. Soy el número uno, o sea ¿a quién voy a mirar directamente? ¿A Jimmy Fallon? ¡Ni en pedo! ¡Te re cabió, Jimmy Fallon! Conductor local, carismático, fachero, joven…. Ya no va más lo viejo. Fuera. Ahora, sigue la nueva era: lo joven, No veo a ningún conductor tan capo como yo”, dijo exultante.

Estoy cansado de los realities, ya no va más. Gané el último reality que hice, el Hotel de los famosos, ya está. No va más ser reality boy. Dije ‘Estoy para otra cosa, otro nivel. El emperador no puede hacer más realities”, afirmó el conductor debutante.

“Perdí mucho tiempo, la verdad es que me di cuenta que tendría que haber sido conductor desde hace años. Es más, voy a revelar algo que me pasó en el momento en que me tomaron una prueba frente a las cámaras, antes de que me eligieran para conducir. Llegó el día de la prueba y ¡pin!, la hice al toque, muy fácil, y ahí me dije: ‘¿Cómo no fui conductor antes?’. Se ve que es un talento que tenía dormido", agregó y aseguró que "una sola vez en mi vida hice terapia, y el psicólogo me echó”.

“Los desconocidos de siempre” es un formato de procedencia italiana en el que un participante debe adivinar la profesión de ocho personas que están en el estudio, quien adivina las ocho profesiones gana un millón de pesos.