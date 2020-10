CAPITAL FEDERAL - Luego de que Martín Cirio "La Faraona" fuera centro de atención tras criticar al cantante de cumbia El Dipy por una canción que habla sobre la violación en grupo de una niña de 15 años, y este publicara capturas de pantalla con tweets del influencer en los que hacía comentarios sobre sus supuestas intenciones de abusar de menores que asistían a un jardín de infantes, el foco se corrió a Santiago Maratea.

El joven grabó un video que publicó en sus stories de Instagram para advertir que en Twitter se estaba usando la palabra mogólico como insulto. Y realizó una encuesta para que sus seguidores opinarán si les parecía bien o mal esta tendencia en las redes sociales.

"La pregunta que les quiero hacer es: qué onda que se use tanto la palabra mogólico como insulto? Está como resurgiendo. En Twitter se usa sin ningún tipo de problema, ya lo sabrán. Digo, ¿queda ahí, la dejamos pasar, es un código de Twitter decir mogólico como insulto, ya fue? ¿O no?", dijo.

¿Por qué es tendencia? on Twitter

"Creo que todos usamos insultos que ofenden a alguien, la idea es poder reflexionar y cambiar nosotros mismos, no apuntar con el dedo al que no sabe. Más allá de eso #MogolicoNoEsInsulto", agregó Santiago, convirtiendo ese hashtag rápidamente en tendencia.

"La palabra MOGÓLICO/A es discriminatoria. La uses o no pensando en las personas con síndrome de Down, la digas a quien la digas, estás discriminando", "Por favor cancelemos a Maratea. ¡Que su propio hashtag lo aniquile! Esta gente es nefasta y tiene poca memoria de lo que expresan!", fueron algunos de los comentarios al respecto.

Y como si eso fuera poco, el propio Santiago, anteriormente, publicó capturas de tweets que había escrito en 2012 y 2013, en los que hacía chistes con violación y femicidios. "Les dejo mis tuits del pasado así no pierden el tiempo en buscarlos y me pueden cancelar rápido", escribió en tono jocoso por lo que había sucedido con La Faraona.