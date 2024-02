El miércoles por la noche, Santiago del Moro se emocionó hasta las lágrimas cuando en Gran Hermano se proyectó un video que recordaba a las distintas parejas y personajes que pasaron por ediciones anteriores del programa.

Por el Día de los enamorados, la producción armó un informe y entre todas esas imágenes, apareció Silvina Luna, quien murió en agosto de 2023.

Al terminar el tape, el conductor estaba totalmente desbordado por las lágrimas. Pasaron varios segundos hasta que pudo recomponerse y emitir comentario alguno sobre lo que estaba pasando. "Un minuto, un minuto por favor", pedía el conductor entre lágrimas mientras el vivo apretaba.

“Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho y me emocioné cuando la vi a Silvina”, explicó entre lágrimas.

Respecto al motivo de su emoción, el presentador comentó: “Tiene que ver con la historia de este programa que, como les decía, es absolutamente todo”.

“Hay que seguir... tengo tantas cosas para decir, y es la emoción, y que la emoción fluya, y fluyó en este caso. Me emocioné hace un rato y me vuelvo a emocionar ahora cuando la veo. No lo puedo creer. Un abrazo a su familia”, cerró.