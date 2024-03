Salió a la luz una grave denuncia contra Darío de Gran Hermano y estalló el escándalo: "Me arruinó"

El pasado lunes, Darío Martínez Corti ingresó a Gran Hermano 2023 y en sus primeros días dentro de la casa más famosa del país, cosechó una denuncia que se hizo viral a través de las redes sociales.

Oriundo de La Plata, el perfil del vendedor de autos impactó de forma parte positiva en el público hasta que salió a la luz un polémico dato: fue escrachado por una presunta estafa.

“Mirá donde lo vengo a ver a este garca. Me arruinó el auto y la plata jamás me devolvió y se mudó. Ansioso lo esperaré en Martínez”, expresó un usuario de Facebook que se llama Oscar González.

Todo hubiera quedado ahí si no fuera porque la producción de LAM se comunicó con él para recabar más datos sobre esta supuesta estafa. “Lo increíble de este señor es que limpia la casa. Hoy llegó y se puso a limpiar. Yo no sé. Hay que ver si eso es lo que él hace o es una estrategia”, opinó Pepe Ochoa, antes de contar que Darío se dedica “al rubro automotor”.

DARIO FUE DENUNCIADO POR ESTAFA

"Hablamos con Oscar González, el perjudicado, y nos pasó un par de detalles", indicó el Ángel de Brito. Y luego detalló qué le pasó puntalmente a esta persona con Darío.

“Me dijo (el denunciante): hace un año le mandé a arreglar un auto, le pagué, me empezó a dar vueltas. Me cobró todo el arreglo, lo mío era más de la parte mecánica, le pagué todo y pasaban los días y me lo dejó afuera”, relató.

“Dice ‘Se mudó cuando fui. Ese día estaba fuera el auto y la llave la había dejado al del local. Me endeudé y todo por este hijo de p…’”, agregó De Brito. “Y si andás mandándote cagadas, ¿para qué entras a la caa?”, reflexionó el conductor a modo de cierre.