Sacale la pila al conejito: "Diez en un día", el récord sexual que "ostenta" Maxi de Gran Hermano

A poco de salir de Gran Hermano, Maxi Giudici brindó una entrevista en la que habló de todo y no se guardó absolutamente nada. Sin embargo, la gran sorpresa la dio al referirse a su récord sexual: “Diez en un día”.

Durante una entrevista con Ulises Jaitt por Radio XLFM contó detalles "picantes" de su intimidad que no pasaron inadvertidas y acabaron transformándose en tendencia en las redes sociales.

Maxi reveló que de chico tuvo fantasías con Araceli González. “No las llamaría fantasías sexuales porque era como un enamoramiento. De muy chico, te hablo de la novela Nano”, aclaró.

El conductor reparó en que en una entrevista Juliana -la novia del cordobés- admitió que le gustaría hacer un trío y quiso saber si incluirían a la actriz. “Por el momento no queremos compartir. Estamos contentos el uno con el otro y (...) no veo más nada que mi señora. Muy feliz con ella y disfrutando a mil. No me imagino nadie cerca”, sostuvo enamoradísimo de la joven de Venado Tuerto.

Al momento de hablar sobre los lugares más extraños donde tuvo sexo y los que le quedan pendientes, expuso: “Los más raros... Ahora, el sauna de Gran Hermano, pero antes un ascensor y una playa. Y tengo alguna fantasía con el cine”.

Respecto a su récord sexual, señaló: “No me lo va a creer nadie, mis amigos se cagan de risa, pero juro por Dios que es cierto... Diez eyaculaciones en un día. Desde la madrugada hasta la otra noche. Me pasó una vez en la vida”.

Por otra parte, aprovechó para "pegarle" a Daniela, a quien acusó de ser "muy falsa" y hasta la tildó de "trepadora". Por otra parte, apuntó contra Alfa y Tomás Holder a quienes tachó de "nefastos".

"Alfa tiene una energía oscura y fue el peor compañero", remarcó Maxi. Sin embargo, también habló de su vínculo con Tini y aseguró que "su familia conoció a Juliana" con quien ya está conviviendo.