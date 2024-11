El pasado jueves, Sabrina Rojas sorprendió a todos y habló sobre Griselda Siciliani, actual pareja de su ex, Luciano Castro, el padre de sus hijos.

En diálogo con el streaming de Ángel de Brito, la modelo no se guardó nada y en primera instancia, aseguró que Siciliani "es una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas".

Sin embargo, el elogio lo frenó drásticamente y sin filtros, afirmó que "yo tengo una cuestión de piel con ella, por la vida".

“O sea no te cae”, le respondió De Brito. “Un montón de cosas. O sea, no me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo, ¿no? Entonces me parece que definirlo es que tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas”, fulminó Sabrina Rojas a Griselda.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“¿Siempre te pasó?”, indagó el periodista. “No. Me pasó después de historias de cosas. No voy a decir cosas”, concluyó Rojas, totalmente fisolada contra una de las actrices más destacadas del momento.

Con información de El Doce Tv y El Trece, editada y redactada por un periodista de ADNSUR