Sabrina le encontró chats “hot” a Alan de Gran Hermano y le puso fin al romance: "Hay varias chicas que.."

Luego de sus participaciones en Gran Hermano, el amor entre Sabrina Cortez y Alan Simone tomó fuerza tras sus respectivas salidas de la casa más famosa del país.

En este sentido y luego de una polémica separación con su ex novio, la modelo apostó fuertemente por el joven de Chivilcoy e inició un romance que no duró mucho.

Tras revelar que descubrió y perdonó una infidelidad, Sabrina no pudo contener su bronca tras conocer que varias chicas le indicaron que Alan les escribió.

SABRINA CORTEZ EXPUSO LAS INFIDELIDADES DE ALAN SIMONE

“Los chats son reales, pero no son los únicos”, comenzó la panelista de Te pido Mildis. “Agradezco a la chica que lo hizo público, así como también a todas las otras chicas que lo hicieron por privado porque no quería mostarlo”, agregó.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Llegó el día en que su inseguridad era más fuerte. Hoy realmente me doy cuenta por qué esa inseguridad venía de sus propias acciones. Entonces blanqueamos ante el público. Yo lo veía como una demostración del amor que nos teníamos, que sepa la gente el amor que era real”, indicó.

“Del otro lado no existía el mismo compromiso, el respeto que yo merecía. Mínimamente por quedarse a vivir en mi casa y yo no podía nada a cambio. Lo único que sí pretendía era el respeto mutuo y el compañerismo que había caracterizado esta relación”, aseguró.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“De su parte, hablará él cuando quiera hablarlo. Lo único que puedo decir es que ocurrieron varias cosas en el medio que no están buenas para ninguno de los dos, pero fuimos sorteando varios obstáculos. Este ya no es uno más. Esta vez el rejunte de cosas solo me rompe el corazón”, indicó entre lágrimas.

“No solo me rompe el corazón, sino que también me desilusiona un montón. Pero para mí no era un esfuerzo estar con él y solo con él. Pero le deseo la verdad lo mejor del mundo”, remarcó.

“Quizás esto sea karma, pero lo único que digo es que hay que realmente tener ovarios para asumir mediáticamente lo que a mí me pasó. Yo me separé de una relación muy larga, me enfrenté al amor y no me arrepiento”, cerró totalmente desconsolada.