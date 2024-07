Rushkering puso a la venta la ropa que usó con la China Suárez y reveló el verdadero motivo

Thomás Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, decidió aprovechar la popularidad de su relación con Eugenia "La China" Suárez para una noble iniciativa.

El cantante organizó una subasta de las prendas que utilizó durante su noviazgo con la actriz, destinando las ganancias a fines solidarios.

Según reveló el conductor Rodrigo Lussich en "Socios del Espectáculo", Rusherking se sumó a la tendencia de la moda circular, vendiendo una gran cantidad de sus prendas usadas, muchas de ellas de marcas exclusivas, a precios accesibles.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió el enlace de la página web donde su equipo está comercializando esta ropa. "En esta página web, mi equipo va a estar vendiendo la ropa que no uso, que ya no me representa y que me ocupa lugar. Aprovechen porque hay altos precios y ropa de todos lados que me fui comprando, así que disfruten el ofertón", explicó Rusherking en un audio.

Guillermina Valdés rompió el silencio y reveló el verdadero motivo de su separación con Joaquín Furriel

Pero eso no es todo, ya que el cantante agregó: "Gran parte de lo que se venda voy a donarlo a un organismo de caridad. Todavía no sabemos a dónde porque esto fue algo que se armó de la noche a la mañana".

En la web se pueden encontrar todo tipo de prendas, desde camperas de media estación hasta remeras, trajes de sastrería y zapatillas deportivas. Incluso hay productos de lujo de marcas como Gucci y Louis Vuitton. Los precios varían mucho, desde $35.000 pesos argentinos hasta USD $1800 dólares, dependiendo de la marca y la prenda.