Luego de la polémica generada en redes sociales por los supuestos retoques faciales que se habría hecho el cantate Ricky Martín, este viernes el boricua rompió el silencio en redes sociales para aclarar la situación.

”¡Hola familia! ¿Cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara”, comenzó su descargo la estrella musical a través de sus cuentas oficiales.

Y siguió: "Yo no me he hecho nada en la cara, se los juro, miren, tengo líneas, y si me hubiese puesto botox se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”, mientras realizaba gestos y se tocaba la cara para mostrar la veracidad de sus palabras.

“Ese día lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, pero nada, simplemente me inflamé, y fuera de eso, normal”, aclaró además sobre las imágenes que despertaron la intriga de la gente.

Además, explicó que no quiso cancelar la entrevista por la mencionada inflamación, "y si lo hubiese hecho tal vez no tendría que estar haciendo este video, pero está todo bien, insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de p...madre y seguiremos trabajando fuerte”, cerró.