Revelaron cuáles fueron las causas de la muerte de Lanata tras más de seis meses de internación

Alberto Cormillot, el reconocido médico especializado en la rama de nutrición, reveló de qué murió Jorge Lanata tras permanecer más de seis meses internado en Capital Federal.

El doctor fue claro con su análisis y brindó detalles acerca de cómo estaba físicamente en medio de tanto sufrimiento. “Cuando vos tenés mucho tiempo factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cigarrillo, vos tenés ahí una inflamación crónica. En la inflamación crónica se empiezan a segregar sustancias que son dañinas en todo el cuerpo, que se llaman citoquinas. Esas sustancias, lo primero que van a dañar son las arterias”, puntualizó.

En ese sentido, Cormillot describió: "se habla de falla multiorgánica, porque las arterias llegan a todos los órganos y todos los órganos necesitan oxígeno. Cuando estas arterias empiezan a estar inflamadas, empiezan a tener menos oxígeno. Además, se producen fenómenos en los cuales pudo haber habido vasoconstricción o vasodilatación. Quiere decir que las arterias se achican, las arterias se agrandan. Se producen fenómenos que hacen que el corazón lata con más fuerza o con menos fuerza. Y ese estado inflamatorio, esas sustancias dañinas empiezan a invadir todo”.

“Entonces comenzaron a taparse las arterias que van al cerebro, se taparon las arterias que van al vaso y vino la falla de la función renal. Dejó de filtrar. No es sorpresivo. En realidad esto es de arrastre”, añadió.

Conforme su explicación, el doctor manifestó que lo sucedido “en general, es consecuencia o de una infección crónica, o de un gran accidente, o de una sepsis generalizada, una infección generalizada, un traumatismo grave. El cuerpo no responde más, no llegan más el oxígeno a las células, no llega nada que le pueda hacer funcionar, no llega el azúcar, no llega el aire”.

Por último, utilizó una reconocida frase del mundo de la medicina: “llega a un estado que no se puede revertir, es irreversible. Cuando hay una falla multiorgánica, estamos hablando de algo que está en el final. El clásico de los médicos ‘no hay nada más que hacer’”.

