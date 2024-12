En la última edición de La Noche de Mirtha, uno de los invitados más destacados fue Fede Bal, quien sorprendió a la diva de los almuerzos con una anécdota cargada de humor y picardía. Durante la velada, el actor rememoró un momento en el que, según él, Mirtha Legrand habría coqueteado con él.

Fede, tras ser presentado por la conductora como "un pícaro" debido a su fama por sus romances, compartió una historia que dejó a todos los presentes entre risas. "Quiero recordar algo", comenzó Bal. "Hubo un momento, no sé si te acordás, en el que la señora Mirtha me dijo: 'Si yo fuera un poquito más joven, un poquito, no mucho, vos me gustarías mucho'".

El actor insistió en su versión: "¡Busquen el tape! Esto lo recuerdo bien. Estábamos en Mar del Plata. Me miraste a los ojos al final del programa, hiciste una pausa y me dijiste: 'Ahora entiendo por qué las chicas te dan bola'".

Entre incrédula y divertida, Mirtha Legrand respondió con una carcajada: "¡Estás inventando!". Pero Fede, manteniendo su tono jocoso, no dudó en defender su versión: "No voy a mentir en esta mesa", aseguró.

En ese momento, el actor Roly Serrano intervino para añadir un toque más de humor. "Fede, no quiero competir contigo ni nada, pero la señora, con quien tuve el honor de compartir estas cenas varias veces, siempre me ha dicho que soy un hombre como los de antes", comentó.

Mirtha, con su típica elegancia, asintió y sentenció: "Es un caballero".

Fede, con su estilo relajado, no perdió la oportunidad para bromear: "Ah bueno, se lo dice a todo el mundo entonces. Me voy a ofender, Mirtha. ¡Vamos a pelear por tu amor! Estoy dispuesto", bromeó.

La diva, siempre rápida con una respuesta pícara, cerró el momento con un toque de humor: "Sos un hombre que no es común encontrar, Roly. ¿Vos no me invitaste a salir a mí?".

Las risas no tardaron en estallar, y así se cerró uno de los momentos más divertidos de la noche en La Noche de Mirtha.