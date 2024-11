Revelaron cuál fue la última promesa de Roberto Giordano antes de ser operado y que no pudo cumplir

Roberto Giordano murió este viernes a los 79 años luego de haberse sometido a una operación en el Sanatorio Mater Dei y en las últimas horas trascendió la promesa que había realizado, pero que finalmente no pudo cumplir.

El peluquero de los famosos, horas antes de ingresar a la clínica para ser intervenido quirúrgicamente, lanzó un anticipo y de acuerdo a lo expresado por el periodista Gustavo Descalzi, le había dado el OK para expresarle que su pelo “era un desastre” y que en los próximos días iba a hacerle un arreglo.

De acuerdo a sus dichos en LAM, manifestó: “Hablé con él ayer (jueves). Yo estaba haciendo un móvil en vivo con Karina Mazzocco y él me mandó un mensaje diciendo: ‘Qué feos tenés los pelos’. Muy jovial. Me estaba viendo por la tele. Me dice: ‘La semana que viene estoy en Punta del Este, ahora estoy para cambiarme el marcapasos".

Conmoción: falleció Roberto Giordano a los 79 años

Y continuó: "vine hace unos días, así que la semana que viene estoy ahí. Te corto el pelo y vamos a conversar, te voy a contar que ya he resuelto muchas situaciones de las judiciales y estoy para contarte’”, señaló Descalzi.

La trágica noticia sorprendió al mundo del espectáculo este viernes por la tarde y muchos quedaron sorprendidos al indicar que desconocían rotundamente sus problemas de salud.

Con información de LAM y Todo Noticias, editado y redactado por un periodista de ADNSUR.