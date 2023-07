Reaparició Chachi Telesco, recordó la viralización de su video prohibido y fulminó a una reconocida conductora

Cachi Telesco reapareció en sus historias de Instagram hablando de la llamada Ley Olimpia y su propia historia de vida.

En ese momento, donde las redes sociales recién aparecían y la proliferación de material de este tipo no era común, Cachi fue víctima no sólo del abuso a su vida privada, sino foco del asedio mediático.

En un video publicado en sus redes sociales, la joven criticó a quienes se burlaron de su situación, siendo la conductora Maju Lozano la principal acusada, junto con otras figuras como Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Jorge Rial, Luis Ventura, Chiche Gelblung, Pamela David, Mariana Fabbiani y Horacio Cabak.

“Me fumé hasta hoy tu cinismo. No tengo palabras para tu cinismo no sé cómo te podés llamar ‘mujer’. Me tuve que bancar el bullying asqueroso y machista de Maju Lozano”, dijo de manera directa.

Chachi denunció que fue víctima de bullying mediático “sin una sola prueba de lo que hablaban, inventando historias de romances con un señor mayor, Teto Medina, que tenía la edad de mi papá, con Suar. Inventaban para que saliera del lugar donde estaba escondida. Hasta que Adrián Suar me llama para participar de la novela ‘Son de Fierro’ con Mariano Martínez, después de seis meses de acoso en los medios diciéndome ‘La chica del video hot”.

“Me tuve que bancar durante 6 meses este asedio. Yo no quería aparecer. ¿Cómo la gente se iba a olvidar si los medios me asediaban sin parar y manejan la opinión pública? Depende lo que dicen los medios, nosotros pensamos”, agregó.

"Se me cayeron todos los contratos. Después de 6 meses con mucha ayuda psicológica y psiquiátrica, salí adelante. Y vos, Maju Lozano, usaste eso para burlarte de mi en una canción que me dedicaste".

Pese a que Chachi Inició varios juicios, incluido uno para que el video dejara de circular en la Web, pero no lo logró. De hecho, hasta el día de hoy es posible encontrarlo fácilmente. Es por eso que decidió reorganizar sus prioridades y también sus objetivos en el plano laboral. Si bien aceptó muy pocos trabajos como actriz, poco a poco se fue alejando de los medios y comenzó un recorrido espiritual para poder sanar.

Fue así que hizo los cursos del Arte de Vivir, incursionó en la meditación y realizó un profesorado de yoga gracias al cual pudo abrir su propia escuela.