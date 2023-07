"Me estalló el cerebro": Dani La Chepi hizo un desgarrador testimonio de su preocupante estado de salud

La reconocida comediante Dani La Chepi se alejó de las redes sociales desde hace varias semanas y esto preocupó a sus fieles seguidores. Si bien se dio a conocer que se encontraba atravesando un mal momento a nivel anímico, lo cierto es que parece que la personalidad logró una leve mejoría.

Luego de mucha preocupación por su estado de salud, ya que ella misma reveló que atravesó meses de mucho estrés, en LAM (América TV) dieron detalles del cómo está la humorista.

Este viernes, al aire de LAM (América), el conductor reveló lo que le dijo la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe). “Está mejor, pero tuvo un momento muy estresante de su salud. Está haciendo terapia todos los días”, empezó contando.

Dani La Chepi rompió el silencio y reveló detalles de la grave enfermedad que padece: "Me quitó el..."

Sobre el pico de estrés que tuvo, Daniela Viaggiamari le explicó al presentador que está bajo tratamiento: “Le han dado medicación. El psiquiatra la medicó porque me decía: ‘literalmente me estalló el cerebro, se me quemó el cerebro. Estaba agotada, no podía levantarme, no podía hacer nada’, y bueno, tuvo que entrar en tratamiento”.

Por otra parte, Ángel de Brito reveló que es “casi seguro que acepta la propuesta del Bailando”.

Y profundizó: “Aunque no lo crean, se lo recomendaron los profesionales, como terapia, por el entrenamiento, que son tres horas por día, y necesita también despejar la cabeza”, debido a que el entrenamiento que se realiza para la competencia es realmente beneficioso para salga de su hogar y se despeje un poco.