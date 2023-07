Preocupante: El impactante cambio que sufrió Coti de Gran Hermano tras separarse de "Conejo"

Una vez más, Coti Romero se sentó en el estudio de LAM, el programa de Ángel de Brito, como Angelita invitada. En esta oportunidad, la ex Gran Hermano habló de su relación terminada con Alexis Quiroga.

Después de varias semanas, la exparticipante de Gran Hermano volvió a hablar de los motivos que llevaron a la ruptura de la relación con el Conejo, pareja que se formó dentro de la casa más famosa del país.

De invitada en LAM, la correntina contó cómo se siente tras haber tomado esa dura decisión y cómo le afectó física y emocionalmente.

“Creo que ninguno de los dos estaba acostumbrado a todo esto y me parece que es lo que le pasa a la mayoría. Por ejemplo, creo que Agus (Guardis) también le pasa. Al principio, cuando uno sale de la casa, dice: ‘bueno, puedo con todo’, pero luego se da cuenta de que no”, comenzó explicando en relación a la exposición en el reality.

"Me di cuenta de que tenía que tratarme, empezar a hacer terapia. La verdad es que entendí que es muy importante la salud mental”, reconoció la próxima participante del Bailando por un Sueño.

Asimismo, Coti se sinceró y, en una declaración muy sentida, contó cómo le afectó físicamente la separación con el “Cone".

“Perdí como siete kilos. Pasé un momento re difícil. Ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo”, confesó, visiblemente conmovida en su nueva visita a LAM, en América.

Por último, le preguntaron si la ruptura con el cordobés era definitiva o no. “Creo que uno nunca sabe. Todavía los dos nos queremos muchísimo. Nos preocupamos el uno por el otro, pero no sé. Hoy por hoy todavía no pude hablar con él de todas las cosas que fueron pasando”, cerró.